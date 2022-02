Biasin: «Mi sono ricreduto su Leao»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha parlato anche di Milan e di Leao. Ecco cosa ha detto sull’attaccante rossonero:

«Due cose sul Milan. La prima su Leao. Confesso: io mica gli davo più di due lire. Pensavo fosse un Balotelli più atletico. E invece no, va come una lippa. E se un difensore non lo tiene forse è colpa sua, del difensore; se non lo tiene il secondo, pure; ma se non lo tiene nessuno, allora, evidentemente c’è poco da fare. Se ci toccherà affrontare il Portogallo ai playoff per i Mondiali toccherà sperare in San Di Lorenzo e compagnia azzurra»