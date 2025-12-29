Bianchin lancia una suggestione di mercato? Le sue parole su Tresoldi e la presenza a San Siro

Bianchin, su Gazzetta.it, lancia una possibile suggestione di mercato dopo la presenza di Tresoldi a San Siro: le sue parole

Il calcio è fatto di incastri imprevedibili e, come osservato da Luca Bianchin su gazzetta.it, a volte gli infortuni cambiano radicalmente il corso delle storie. Se Rafael Leao fosse stato al cento per cento, probabilmente Christopher Nkunku avrebbe iniziato il match contro il Verona dalla panchina. Invece, il destino ha voluto che il francese scendesse in campo da titolare, venendo premiato prima del fischio d’inizio con il trofeo di MVP della Lega e trascinando poi la squadra con una prestazione decisiva.

Mentre Nkunku brillava sul prato di San Siro, Leao seguiva i compagni dalla tribuna, dove è stato protagonista di un incontro curioso. Il portoghese è stato infatti fotografato in compagnia di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante del Bruges. La presenza del calciatore del club belga non è passata inosservata: Tresoldi, infatti, è un noto sostenitore del Diavolo e approfitta di ogni momento libero per venire a Milano a sostenere i colori rossoneri.

Bianchin e la suggestione di mercato: Tresoldi a Milanello?

Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha sottolineato come l’anima milanista di Tresoldi sia un fattore che scalda il cuore della tifoseria: «I milanisti, che apprezzano chi ha il cuore rossonero, lo porterebbero a Milanello domani mattina». La sua presenza in tribuna, unita alla sua dichiarata fede calcistica, ha immediatamente scatenato le fantasie del pubblico, sempre molto sensibile ai calciatori che mostrano un legame genuino con il club.

In un momento in cui il Milan cerca rinforzi e valuta profili con fame e appartenenza, il nome di Tresoldi potrebbe diventare più di una semplice suggestione legata a una foto sui social. Sebbene per ora si tratti solo di una visita da tifoso, il messaggio lanciato da Bianchin è chiaro: giocatori con questo spirito sarebbero accolti a braccia aperte da Massimiliano Allegri e da tutto l’ambiente rossonero.