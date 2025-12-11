Bianchin sulle voci che vorrebbero il Milan su Zirkzee: «Il primo nome della lista rossonera. Trattativa non facile: ecco perché»

Bianchin parla dei rumors di mercato che vorrebbero il Milan su Zirkzee. Ecco il punto del giornalista sui rossoneri

La maratona di calciomercato invernale non è ancora iniziata ufficialmente, ma il Milan si è già posizionato per un obiettivo di primissimo piano: Joshua Zirkzee. Il giornalista Luca Bianchin, su La Gazzetta dello Sport, ha confermato l’interesse rossonero per l’attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester e considerato un “vecchio pallino” del club.

Bianchin, La Competizione e il Mistero Gimenez

Zirkzee è l’obiettivo numero uno anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che cerca disperatamente un rinforzo in attacco dopo il flop Ferguson. Il Milan, pur avendo già Leao e Pulisic, deve fare i conti con la delusione a livello realizzativo di Gimenez e Nkunku. Per questo, gli uomini mercato rossoneri hanno sondato la possibilità di regalare un altro attaccante a Massimiliano Allegri, e Zirkzee è il primo nome sulla lista, nonostante sia un’operazione complessa. Un primo contatto con il suo agente, Kia Joorabchian, sarebbe già avvenuto nelle scorse settimane.

L’arrivo di un giocatore del calibro dell’ex Bologna presupporrebbe però la partenza di una delle punte attualmente in rosa. L’indiziato principale è Gimenez, la cui situazione si sta complicando. Il messicano è ancora alle prese con un misterioso problema alla caviglia sinistra che lo tiene fermo da fine ottobre. La sensazione è che il suo percorso al Milan sia ormai “dannatamente complicato”, con i club tedeschi in particolare che monitorano la situazione.