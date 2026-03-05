Connect with us

Bianchin e il dubbio sul mercato del Milan: «Si pentiranno di non aver preso un difensore a gennaio? Basta una squalifica e…»

Bianchin, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan e del mancato arrivo di un difensore a gennaio

Il Milan si presenta al derby della Madonnina con gli uomini contati in difesa, una situazione figlia di scelte di mercato che ora presentano il conto. Il giornalista Luca Bianchin, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento critico della retroguardia di Massimiliano Allegri, costretto a rinviare ogni turnover a causa dell’assenza forzata di Matteo Gabbia. Con il centrale italiano fuori per un mese, la matematica non lascia scampo al tecnico livornese: ci sono solo tre difensori per tre maglie da titolare.

La formazione per la sfida contro l’Inter di Cristian Chivu appare dunque obbligata, con un terzetto che dovrà fare gli straordinari anche nelle prossime uscite: «Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic. Saranno loro a giocare il derby, sempre loro a tirare dritto: inseparabili, finché una squalifica o una contrattura non li separi».

Bianchin, il confronto impietoso con le rivali

Analizzando le rose delle dirette concorrenti, il divario in termini di profondità appare evidente. Se Allegri deve sperare nella tenuta fisica dei suoi tre “superstiti”, le altre grandi del campionato godono di opzioni molto più variegate per gestire le energie e gli imprevisti.

Il paragone con i cugini nerazzurri e le altre pretendenti al titolo evidenzia una strategia differente: «L’Inter per il ruolo da centrale può alternare Akanji, Acerbi e De Vrij e come alternativa ha anche un atipico come Carlos Augusto». Anche Napoli e Roma vantano rotazioni più profonde, lasciando aperto l’interrogativo sulla sessione di mercato invernale del Milan. Il club ha scelto di non investire in difesa a gennaio, una mossa che Bianchin definisce rischiosa: «Un rischio calcolato o un azzardo che darà problemi nella corsa a scudetto e Champions? Chiedetelo ai prossimi tre mesi».

