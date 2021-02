Bertolacci: «Milan ambiente non facile. Vi spiego perché»

Andrea Bertolacci racconta la sua esperienza in Turchia al Fatih Karagumruk senza dimenticare il suo passato al Milan

In Turchia c’è una squadra dove si è istituita una vera e propria colonia della Serie A. Si tratta della Fatih Karagumruk in cui giocano Viviano, Borini, Biglia, Bertolacci e Castro. E in una intervista a Gianlucadimarzio.com, è stato Bertolacci a raccontare la sua esperienza nella capitale turca.

MILAN – «Esperienza non indimenticabile? Per colpa mia, certamente, ma anche a causa di un ambiente che non permetteva alla squadra di rendere al top. Zlatan ha fatto la differenza, in campo ma soprattutto fuori. Nei miei primi anni al Milan c’erano tanti giovani in gamba, penso a Conti, José Mauri, Locatelli, Suso e Ocampos. Mancava, però, un vero e proprio leader che si prendesse la squadra sulle spalle, che ci dimostrasse in ogni istante cosa significasse indossare quella maglia. Aggiungici le tante questioni a livello societario, con Galliani, Barbara Berlusconi, la cessione ai cinesi e poi gli americani… Era un momento strano, per i giovani era difficile affermarsi». L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24