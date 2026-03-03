Berti provoca in vista di Milan Inter: «Leao fa bene a caricare la squadra, soprattutto se è palesemente inferiore all’avversario…»

Berti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista del derby di campionato tra Milan e Inter

Non accenna a placarsi la verve di Nicola Berti in vista del Derby della Madonnina. Dopo le recenti frecciate, l’ex centrocampista è tornato a parlare alla Gazzetta dello Sport commentando le parole di sfida lanciate da Rafael Leao. Con il suo stile inconfondibile, Berti ha promosso l’atteggiamento del portoghese, pur non rinunciando a una stoccata pesante sulle gerarchie cittadine tra l’Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri.

Berti vede nelle dichiarazioni del numero 10 rossonero un tentativo disperato di motivare un gruppo in difficoltà tecnica rispetto ai rivali. «Ha fatto bene, bravo Leao! È giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all’avversario» ha affermato l’ex bandiera, ribadendo come i dieci punti che separano le due squadre in classifica siano lo specchio fedele della realtà attuale.

Berti, derby senza filtri: «Nettamente meglio noi, lo sanno pure loro»

Il clima si fa rovente mentre ci si avvicina alla serata di domenica 8 marzo. Per Berti, non c’è spazio per il politicamente corretto quando si parla della stracittadina milanese, una partita che deve trasmettere eccitazione in ogni momento. L’ex nerazzurro ha ricordato con nostalgia i tempi in cui la tensione agonistica sfociava in gesti goliardici già prima del fischio d’inizio, invocando un ritorno a quella genuina rivalità.

La convinzione di Berti sulla superiorità della banda di Chivu è totale e incrollabile. «In città c’è un cugino che è nettamente meglio dell’altro, lo sappiamo noi e lo sanno pure loro» ha rincarato, definendo il Derby come una sfida unica al mondo, resa ancora più speciale dal fatto di vedere contrapposte le prime due della classe, seppur a distanza di sicurezza. Per i tifosi nerazzurri, le sue parole sono musica; per quelli del Milan di Allegri, benzina sul fuoco.