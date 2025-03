Berta Milan, spunta il retroscena che lascia senza parole: tentativo concreto, non è detta l’ultima parola

Berta Milan, retroscena incredibile sull’ex dirigente dell’Atletico Madrid: i rossoneri faranno un tentativo in extremis per averlo come DS

Come riferito dal Corriere della Sera, c’è una clamorosa novità in casa Milan per quanto riguarda la figura del nuovo Direttore Sportivo.

Il retroscena delle ultime ore è che il Milan farà un tentativo in extremis per Berta, il candidato preferito per esperienza e standing. Ha un dialogo molto avviato con l’Arsenal, i rossoneri si sono mossi tardi, ma non ha ancora firmato. Vedremo.