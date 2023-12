Bernardeschi non ha dubbi sulla lotta scudetto: «Sarà una lotta fino alla fine». Le parole dell’ex Juventus

Federico Bernardeschi ha parlato in una diretta Instagram su Sport Mediaset. Le dichiarazioni dell’ex Juventus sulla lotta scudetto in cui non ha incluso il Milan.

SCUDETTO – «I nerazzurri hanno una rosa stratosferica sulla carta e sono completi. Hanno giocatori che hanno accumulato esperienza a livello internazionale, ma la Juve ha un Dna che non tutti hanno, forse nessuno. Sarà una bella lotta fino alla fine».