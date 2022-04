Bernabè stupisce Moncada: il Milan pensa ad un Adli bis

Bernabè stupisce il Milan: si pensa a un colpo alla Adli. Il talento spagnolo del Parma ha impressionato Moncada

Come scrive Tuttosport questa mattina il Milan ha posato gli occhi su Adrian Bernabè del Parma e lo sta seguendo da molto vicino. Frederic Moncada si è mosso in prima persona per da vivo durante Brescia-Parma ma anche nella gara giocata in casa del Como c’era stato un attento monitoraggio del giocatore che ha impressionato molti.

Secondo la stampa spagnola il Milan sarebbe disposto a investire 10 milioni per il giocatore, magari lasciando il giocatore in prestito per un anno (come con Adli). I rapporti col Parma sono ottimi e settimana prossima si potrebbe entrare nel vivo.