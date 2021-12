Bergonzi non ha dubbi: «Doveri è il miglior arbitro della Serie A»

Mauro Bergonzi ha elogiato Daniele Doveri, definendolo il miglior arbitro della Serie A: ecco le sue dichiarazioni

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha elogiato Daniele Doveri ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole che saranno sicuramente oggetto di polemiche tra i vari tifosi di calcio.

ARBITRI IN SERIE A – «Chi il migliore? Primo posto assolutamente a Doveri, che ormai in assoluto è il migliore della Serie A. Ha diretto impeccabilmente Juve-Milan che Milan-Inter, è per distacco il migliore».