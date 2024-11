Bergonzi: «Gol annullato a Mota? Quello che è successo in Milan Monza è il teatro dell’assurdo, non ha senso la decisione dell’arbitro»

Bergonzi alla Domenica Sportiva ha criticato l’arbitro per la decisione di annullare il gol di Morata in Monza Milan:

«Teatro dell’assurdo»

Bergonzi alla Domenica Sportiva ha analizzato il discusso episodio da moviola del gol annullato a Mota del Monza contro il Milan.

LA CRITICA – «Quello che è successo è il teatro dell’assurdo, Nesta ha ragione. Contrasto leggerissimo, l’arbitro fa proseguire il gioco, assist di Djuric, Dani Mota insacca, il direttore di gara fischia il contatto precedente tra Bondo e Theo Hernandez. L’arbitro viene assalito dai giocatori del Monza, ha il viso spaesato, no sa che pesci pigliare, sa di aver fatto qualcosa che non va, una decisione sbagliata e assurda. Non ha senso logico fischiare un fallo tutti quei secondi prima. Se è fallo, lo fischi in quel momento lì. Ma non è mai fallo. Se fai proseguire il gioco per il nulla e poi torni indietro e fischi, non dai la possibilità al VAR di intervenire e assegnare il corretto gol al Monza».