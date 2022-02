Bergonzi: «Contatto Giroud-Sanchez? Ecco cosa avrei fatto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex fischietto Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, ha analizzato gli episodi più discussi del weekend:

«Quello di Abraham è fallo, è oggettivo, è ineccepibile. E’ un super pestone da sanzionare. Il problema nasce dal fatto che Abisso, in totale visione, non lo vede e non lo fischia e deve intervenire giustamente il Var a sanzionare un fallo nettissimo. Gran lavoro di Nasca, fermato per Atalanta-Roma. Il Var è stato perfetto, molto male Abisso che non ha visto il fallo in campo. Contatto Giroud-Sanchez? Lì siamo sulla soggettività, non rientra nel chiaro ed evidente errore e il Var non interviene. Io in campo avrei fischiato fallo, perché è un intervento robusto che va oltre la soglia del fallo. In altre partite ci sono stati diversi errori evidenti. Il gol dell’1-0 del Cagliari a Bergamo è uno di questi, ci sono le immagini che mostrano il tocco di mano del giocatore. C’è anche il rosso a Venezia per il fallo a fine partita su Mertens. Rosso a Zaniolo? Forse non riesce a sopportare la pressione della Serie A. Dopo che annulli il gol dell’1.-0 al 90′ devi capire la delusione del calciatore e devi essere tu il primo a evitare che possa dirti qualcosa e che possa bloccare che degeneri. Doveva evitare certe cose e andare avanti»