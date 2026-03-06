Bergomi: «Il Milan è la squadra più difficile per l’Inter. Quando Pioli provava a giocare uno contro uno era più facile»

Bergomi individua nel Milan di Massimiliano Allegri come una delle squadre più difficili da sfidare per l’Inter di Cristian Chivu

Beppe Bergomi ha rilasciato un’intervista a Libero nella quale ha parlato del derby di Milano, della lotta Scudetto e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

MILAN DIFFICILE PER L’INTER – «Per l’Inter, il Milan è la squadra più difficile da battere del campionato. L’Inter attacca, il Milan aspetta e riparte. Se fai un errore può punirti, è successo all’andata, quando l’Inter costruì molto di più, ma vinse il Milan. Quando Pioli provava a giocare uno contro uno, per Inzaghi era più facile. Come contro l’Atalanta di Gasperini, che faceva bene con tutti e poi perdeva con l’Inter».

L’INTER NON E’ COME LA JUVE – «Quando il livello si è alzato, l’Inter ha fatto fatica. Ma in questi anni ha sempre avuto un grande rendimento, non ha mai sbagliato stagione, certamente non l’ha fatto lo scorso anno, anche se non ha vinto nulla. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza, come a molti piace raccontare. Non siamo, per capirci, nei 9 anni dominati dalla Juventus».

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN