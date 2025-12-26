Bergomi parla così dell’arrivo di Fullkrug. Sulla sconfitta del Milan in Supercoppa invece…

Bergomi, a Rai Radio 1, parla così del Milan di Allegri e dell’arrivo di Fullkrug: le parole dell’ex difensore

Beppe Bergomi, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha analizzato il momento delle big di Serie A, soffermandosi in particolare sulle milanesi e sul mercato rossonero. L’ex bandiera nerazzurra ha promosso con riserva l’acquisto di Niclas Füllkrug da parte del Milan: pur riconoscendo l’utilità della sua fisicità in determinati contesti tattici, lo “Zio” ha espresso dubbi sul rendimento realizzativo del tedesco, sottolineando i soli tre gol segnati nell’ultimo anno e mezzo. Secondo Bergomi, il centravanti servirà a completare un reparto dove i titolari restano Leao e Pulisic, ma sarà fondamentale per offrire un’alternativa quando il Milan dovrà scardinare difese chiuse.

Bergomi, la sconfitta contro il Napoli e le sue conseguenze

Analizzando il gioco di Allegri, Bergomi ha evidenziato come il Milan sia una squadra “piena di talento” ma ancora fragile: quando i rossoneri sono chiamati a fare la partita, la fase difensiva tende ad andare in sofferenza, specialmente a difesa aperta. Questo limite è emerso chiaramente nella recente sfida di Supercoppa contro il Napoli, dove i partenopei hanno mostrato una cattiveria agonistica superiore, mettendo a nudo le lacune strutturali del gruppo milanista.

Infine, Bergomi non ha risparmiato critiche all’Inter di Chivu e alla Juventus. Se i bianconeri sono ora ufficialmente rientrati nella lotta al vertice grazie a due vittorie consecutive, i nerazzurri continuano a mostrare “difetti strutturali” che impediscono loro di vincere gli scontri diretti. Nonostante un calcio esteticamente gradevole, l’Inter pagherebbe, secondo l’opinionista, una mancanza di solidità nei momenti decisivi, a differenza di una Juventus che ha ripreso a correre e a sognare in grande.