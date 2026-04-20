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Bergomi sul Milan di Allegri: «Ancora con il 3-5-2? Ma vogliamo crescere…»

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53 minuti ago

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Beppe Bergomi

Bergomi sul Milan di Allegri: «Ancora con il 3-5-2? Ma vogliamo crescere…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ritrova i tre punti, ma la nebbia sulle prestazioni della squadra non accenna a diradarsi. Nonostante il successo ottenuto sul campo, il gioco espresso dagli uomini di Massimiliano Allegri non ha convinto i critici. In un 2026 finora avaro di soddisfazioni estetiche, la vittoria del Diavolo appare più come un sospiro di sollievo che come una vera ripartenza.

L’analisi di Beppe Bergomi a Sky Calcio Club

A scattare una fotografia nitida del momento è stato Beppe Bergomi durante il consueto appuntamento con Sky Calcio Club. Secondo l’ex difensore, il problema principale risiede nella sterilità offensiva. Bergomi ha acceso i riflettori su Rafael Leao utilizzandolo come emblema di un reparto che non riesce a incidere. Le sue parole sottolineano come la mancanza di concretezza dei centravanti rossoneri stia diventando un limite strutturale per le ambizioni del club.

PAROLE – «Torniamo al 3-5-2. Ma vogliamo crescere? Siamo sempre lì. L’equilibrio, questo, quest’altro. Con tutto il rispetto, ma Leao… Ma ragazzi io ce l’ho in mente Leao: primo, secondo, terzo anno. Capocannoniere, assist, in quel ruolo lì. Quando mi dite che non salta l’uomo, magari sbaglio io, ma non ci credo. Questo ragazzo a 27 anni non è più in grado di saltare l’uomo. Io lo voglio vedere nella sua posizione. E poi ci sono degli accorgimenti per cercare di supportarlo. Per non rimanere incastrati in questa situazione… Ma vogliamo andare avanti? Capisco il nostro tatticismo, ma mettiamoli nelle condizioni migliori…»

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