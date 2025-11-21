Bergomi parla così di Maldini. Una leggenda del calcio che... più perso che vinto. Le parole dell'ex nerazzurro

Bergomi parla così di Paolo Maldini, ex giocatore, dirigente e bandiera del Milan. Ecco le parole dell’ex nerazzurro

Paolo Maldini non è stato semplicemente una bandiera del Milan, ma un’autentica leggenda del calcio mondiale, il cui nome è saldamente iscritto nel pantheon dei migliori calciatori che abbiano mai calcato un campo da gioco. Nonostante il suo ritiro risalga a quasi due decenni fa, gli attestati di stima e i riconoscimenti per la sua straordinaria carriera continuano ad arrivare in maniera costante.

L’ultimo di questi elogi è giunto da una voce autorevole e, soprattutto, da un ex rivale sul campo: Beppe Bergomi. Per lungo tempo capitano dell’Inter, l’ex difensore nerazzurro e oggi apprezzato opinionista sulle reti di Sky Sport, ha voluto ricordare la grandezza di Maldini intervenendo in un podcast. Bergomi ha offerto una prospettiva profonda e inaspettata sulla carriera del collega.

Bergomi parla di Maldini come il giocatore italiano più forte di sempre

“In una carriera di un calciatore sono più i momenti di difficoltà che quelli di vittoria”, ha esordito Bergomi, riflettendo sulla natura dello sport ad altissimo livello. È proprio in questo contesto che ha inserito la figura di Maldini: “Faccio un esempio: per me il giocatore italiano più forte con cui ho giocato è stato Paolo Maldini”. L’elogio del rivale ha poi toccato un punto cruciale per definire la grandezza del difensore milanista: “Ha giocato per 21 anni e ha più perso che vinto”. Questa affermazione, sebbene paradossale per una carriera così vincente, sottolinea come la vera leggenda si misuri nella longevità, nella dedizione e nella capacità di rialzarsi dopo le sconfitte, caratteristiche che hanno elevato Paolo Maldini a icona globale.

