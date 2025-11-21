Connect with us

HANNO DETTO

Bergomi parla così di Maldini. Una leggenda del calcio che... più perso che vinto. Le parole dell'ex nerazzurro

HANNO DETTO

Inter Milan, Bergomi presenta il derby: tra le scelte di Chivu, Bisseck e... le mosse di Allegri. Le parole dell'ex nerazzurro

HANNO DETTO

Inter Milan, per Orlando non ci sarà alcun pareggio. L'analisi e il pronostico dell'ex calciatore

HANNO DETTO

Inter Milan, Rocchi parla così della designazione arbitrale per il derby. Sozza e non solo: le sue parole

HANNO DETTO

Inter Milan, l'analisi di De Paola sul percorso di Allegri e Chivu. E sul tecnico rossonero dice che...

HANNO DETTO

Bergomi parla così di Maldini. Una leggenda del calcio che… più perso che vinto. Le parole dell’ex nerazzurro

Milan news 24

Published

8 secondi ago

on

By

Bergomi

Bergomi parla così di Paolo Maldini, ex giocatore, dirigente e bandiera del Milan. Ecco le parole dell’ex nerazzurro

Paolo Maldini non è stato semplicemente una bandiera del Milan, ma un’autentica leggenda del calcio mondiale, il cui nome è saldamente iscritto nel pantheon dei migliori calciatori che abbiano mai calcato un campo da gioco. Nonostante il suo ritiro risalga a quasi due decenni fa, gli attestati di stima e i riconoscimenti per la sua straordinaria carriera continuano ad arrivare in maniera costante.

L’ultimo di questi elogi è giunto da una voce autorevole e, soprattutto, da un ex rivale sul campo: Beppe Bergomi. Per lungo tempo capitano dell’Inter, l’ex difensore nerazzurro e oggi apprezzato opinionista sulle reti di Sky Sport, ha voluto ricordare la grandezza di Maldini intervenendo in un podcast. Bergomi ha offerto una prospettiva profonda e inaspettata sulla carriera del collega.

Bergomi parla di Maldini come il giocatore italiano più forte di sempre

“In una carriera di un calciatore sono più i momenti di difficoltà che quelli di vittoria”, ha esordito Bergomi, riflettendo sulla natura dello sport ad altissimo livello. È proprio in questo contesto che ha inserito la figura di Maldini: “Faccio un esempio: per me il giocatore italiano più forte con cui ho giocato è stato Paolo Maldini”. L’elogio del rivale ha poi toccato un punto cruciale per definire la grandezza del difensore milanista: “Ha giocato per 21 anni e ha più perso che vinto”. Questa affermazione, sebbene paradossale per una carriera così vincente, sottolinea come la vera leggenda si misuri nella longevità, nella dedizione e nella capacità di rialzarsi dopo le sconfitte, caratteristiche che hanno elevato Paolo Maldini a icona globale.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.