Bergomi: «Inter calendario più facile? Guardate il Milan con il Bologna»

L’ex capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha parlato del calendario delle tre squadre in lotta per lo scudetto

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche della corsa scudetto e del calendario delle prime tre in classifica:

LE PAROLE – «Calendario Inter più facile? Le ultime giornate ci hanno fatto capire che non c’è un calendario favorevole. Non pensavo che il Bologna potesse fermare il Milan. Dipende da come stai di testa. La testa comanda il fisico. Devi arrivare con la testa libera e con la sensazione di poter vincere»