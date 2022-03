Bergomi: «Derby? Pareggio pericolosissimo»

L’ex difensore e capitano dell’Inter, Giuseppe Bergomi, ha analizzato il pareggio per 0 a 0 con il Milan nella gara di Coppa Italia

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato anche del Derby di Coppa Italia di ieri terminato sullo 0 a 0:

«Il gioco dell’Inter era dispendioso, i centrocampisti e gli esterni lavoravano in maniera diversa. Gli attaccanti ora non riescono ad avere profondità ed è difficile trovare palloni giocabili con i difensori avversari veloci. Si gioca il 20 aprile il ritorno quindi non si sa ancora come andrà. L’importante era non perderla. Zero a zero è un risultato pericolosissimo ma è una boccata d’ossigeno non aver perso. Poi tra un mese di vedrà».