Berardi Milan, il Sassuolo avverte il club rossonero per l’attaccante. Ecco quanto serve per strapparlo ai neroverdi

Come riferito da La Gazzetta di Modena, il Sassuolo non ha intenzione di fare alcuno sconto per la cessione di Domenico Berardi.

Il club neroverde, per lasciar andare l’attaccante che piace anche al Milan, infatti, chiede almeno 30 milioni di euro. Cifra importante, Maldini e Massara valutano.