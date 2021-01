Bennacer, si riparte dalla panchina: per il momento Tonali titolare al fianco di Kessie, dopo il problema che lo ha escluso dal Derby

Come riporta Tuttosport di questa mattina a pag. 13, l'algerino è tornato ad allenarsi in gruppo ad inizio settimana, segnale inequivocabile di una necessità a tornare subito a disposizione, per il momento in panchina.

TONALI TITOLARE- Sarà comunque Tonali a scendere in campo in mediana al fianco di Kessie, il ragazzo ha recuperato in fretta al problema fisico che lo ha escluso dal Derby e quasi sicuramente sarà lui a giocare titolare, per poi eventualmente lasciare il posto al compagno di squadra, fermo ormai da sue mesi.