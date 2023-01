Ismael Bennacer ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2027. Lo ha fatto con una penna con logo del Milan

Penna che come da tradizione, come raccontato da Sky Sport, usata per queste occasioni. Essendo il suo secondo contratto con il Milan, la penna gli rimarrà come ricordo.