Bennacer non vuol perdere l’occasione: «Magari questa è l’unica chance in carriera per vincere un trofeo europeo»

Ismael Bennacer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma della possibilità di vincere l’Europa League. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

PAROLE – «Unico. Per noi sarà magari l’unica chance di vincere un trofeo nella nostra carriera. Quando giochi una competizione così non vuoi solo andare in finale, ma vincere, soprattutto quando sei al Milan e hai la mentalità di vincere tutto. Pensiamo di partita in partita, ora siamo concentrati su domani che sarà importante».

