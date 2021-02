Intervistato dall’agenzia francese AFP, Ismael Bennacer ha così parlato del primo posto attuale e dei rischi di questa stagione

Intervistato dall’agenzia francese AFP, Ismael Bennacer ha così parlato del primo posto attuale e dei rischi di questa stagione:

«Se non facciamo qualcosa quest’anno, tutto quello che abbiamo fatto prima, da marzo in poi, sarà dimenticato. Dobbiamo, per noi stessi, cercare di fare del Milan il grande club che era. Tutto questo anche per i tifosi perché è molto noioso giocare a porte chiuse. Non ci sono fisicamente, ma ci seguono. Dobbiamo dare tutto anche per loro».