Bennacer Milan, conto alla rovescia partito: il rientro è sempre più vicino. Ultime sul ritorno in campo del centrocampista algerino

Bennacer da ormai qualche giorno è tornato ad allenarsi con il Milan dopo il lungo stop per l’infortunio rimediato a settembre. E il suo rientro in campo potrebbe essere davvero vicino.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il centrocampista algerino potrebbe ritornare o per la partita con la Roma del 29 dicembre o per quella con la Juve in Supercoppa Italiana del 3 gennaio.