Bennacer, tra Marsiglia e ritorno al Milan: le ultime sul futuro del centrocampista

Bennacer con un futuro ancora lontano dal Milan? Le ultime sul centrocampista algerino

Confermando le indiscrezioni provenienti da fonti vicine al calciomercato, tra cui Calciomercato.Com, l’Olympique Marsiglia ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Ismaël Bennacer, il centrocampista attualmente in prestito dal Milan. Questa mossa non sorprende del tutto gli addetti ai lavori, nonostante le aspettative iniziali. Il costo dell’opzione di acquisto, fissato a 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, sembra essere stato un fattore determinante per il club francese, che valuta attentamente ogni investimento.

Tuttavia, il futuro di Bennacer potrebbe comunque rimanere legato al Marsiglia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato e spesso citato da Calciomercato.Com, le due società starebbero attivamente dialogando per prolungare il prestito del giocatore per un’altra stagione. Questa soluzione emergerebbe come un compromesso vantaggioso per entrambe le parti. Da un lato, il Marsiglia manterrebbe un elemento apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico, senza dover sostenere immediatamente l’intero onere del riscatto. Dall’altro, il Milan, che non sembrerebbe avere Bennacer nei piani futuri del tecnico Massimiliano Allegri, eviterebbe un rientro del giocatore che potrebbe non trovare spazio in rosa.

L’ipotesi di un nuovo prestito include anche la possibilità di inserire un obbligo di riscatto per la stagione successiva, garantendo così al Milan una futura monetizzazione e al Marsiglia una maggiore flessibilità finanziaria nell’immediato. Bennacer stesso, dal canto suo, avrebbe espresso il desiderio di continuare la sua esperienza in Provenza, dove si è ambientato e ha trovato continuità di gioco. La trattativa è in corso e le parti sono al lavoro per definire i dettagli di un accordo che potrebbe soddisfare tutti gli attori coinvolti, consolidando la presenza di Bennacer in Ligue 1 per un’altra annata.