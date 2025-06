Calciomercato Milan, rebus Bennacer: messaggio chiaro di Allegri, futuro delineato per l’algerino

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Ismael Bennacer: Allegri non vorrebbe trattenere l’algerino a Milanello

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan è in attesa della decisione dell’Olympique Marsiglia riguardo al futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al club francese durante lo scorso mercato invernale, e ora il Marsiglia deve comunicare se intende esercitare l’opzione per acquistarlo a titolo definitivo per 14 milioni di euro.

La decisione del Marsiglia sarà cruciale per il futuro di Bennacer, che potrebbe rientrare al Milan se il club francese non dovesse esercitare l’opzione di riscatto. Tuttavia, anche in caso di rientro, Bennacer non sarebbe comunque nei piani di Massimiliano Allegri, e quindi il suo futuro sarebbe lontano da Milanello.

La situazione di Bennacer è quindi incerta, e dipenderà dalla decisione del Marsiglia. Se il club francese dovesse decidere di riscattare il centrocampista, Bennacer potrebbe iniziare una nuova avventura in Francia. Altrimenti, il Milan dovrà trovare una soluzione per il giocatore, che potrebbe non essere più parte dei piani della squadra.

In ogni caso, la decisione del Marsiglia sarà importante per il futuro di Bennacer e potrebbe avere un impatto significativo sulla sua carriera. Il centrocampista algerino ha mostrato le sue qualità durante la sua esperienza al Marsiglia, e potrebbe essere un’opzione interessante per il club francese se decidesse di riscattarlo.

La situazione di Bennacer sarà quindi da seguire con attenzione nei prossimi giorni, per vedere quale sarà la decisione del Marsiglia e come si svilupperà il futuro del centrocampista algerino.