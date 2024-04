Bennacer motiva il Milan: «Siamo più forti dell’anno dello Scudetto! Sul campo ognuno muore per l’altro»

Bennacer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma di Europa League, ha caricato così i rossoneri

Le parole di Bennacer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma di Europa League. Il centrocampista ha caricato così i rossoneri paragonando la squadra di oggi a quella dello scudetto:

MILAN FORTE COME QUELLO DELLO SCUDETTO – «È un Milan diverso, ma penso per me che è anche più forte. Abbiamo giocatori diversi, di qualità, abbiamo più esperienza. Abbiamo spirito diverso, più giovane, ma sul campo ognuno muore per l’altro».

LA CONFERENZA STAMPA DI BENNACER ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA