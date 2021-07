Bennacer a caccia di riscatto: lo scorso anno troppe assenze per infortunio

Ismael Bennacer è a caccia di riscatto dopo un anno difficile in cui ha collezionato solamente 21 presenze in campionato

Bennacer a caccia di riscatto: soltanto 21 presenze nello scorso campionato, un anno difficile che va dimenticato. Il Milan ha bisogno subito del suo vero regista. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Con Kessie compone una delle coppie più forti della Serie A, ma entrambi avranno la Coppa d’Africa. Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi dovrà per forza di cose operare sul mercato in modo perfetto per mantenere competitivo il reparto di controcampo.