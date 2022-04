Bernabè Milan: c’è il prezzo per strapparlo al Parma! TUTTI i dettagli legati al futuro del calciatore classe 2001

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, Adrian Bernabè è finito sul taccuino della Juve, impressionata dalla crescita del classe 2001 con il Parma in Serie B.

Su di lui, però, è forte anche l’interesse del Milan, mentre il Napoli monitora la situazione in attesa di entrare nella corsa per il giocatore. Il prezzo per strapparlo ai ducali è di 10 milioni di euro.