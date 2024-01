Belotti a Sky: «È un momento difficile. Mourinho mi ha chiesto cosa ci facessi ancora qui»

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Milan. Le dichiarazioni

SUL MOMENTO – «È sicuramente un momento difficile, è innegabile. Ci sono dei piccoli dettagli che possono sembrare banali e che ci stanno costando le partite. La squadra era partita bene e aveva il pallino del gioco. Passi poi dall’avere il pallino del gioco a prendere il gol nel tuo momento migliore. In questo momento stiamo pagando le piccole cose a caro prezzo. Se ne esce tutti insieme con il lavoro, è l’unica strada che ho sempre conosciuto e di sicuro faremo così».

SULLA GESTIONE DELLE PARTITE- «Dipende tanto anche dalla situazione, quando sei sul 2-0 per loro ti spingi tanto in avanti e rischi di più in fase difensiva. Ci sono determinati momenti della partita in cui dobbiamo essere più bravi nelle letture. Ora ci manca un po’ di serenità e lucidità, cose che quando sei in campo sono quelle piccole cose che ti fanno fare tutto con un tempo in meno e ti fanno essere meno prevedibile. Sono piccoli dettagli che in questo momento valgono tanto».

SULLE ENERGIE – «Dipende tanto anche dal tipo di partita. Oggi per esempio a centrocampo con Loftus-Cheek devi tenere botta ed essere lì con lui ma tante volte hai bisogno di essere più lucido e sereno, quando corri tanto fai fatica ad esserlo. Siamo allenati per fare entrambe le cose».

COSA HA DETTO MOURINHO – «Mi ha chiesto cosa ci facessi ancora qui. Sono tutti sul pullman e io sono l’ultimo rimasto».