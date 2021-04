Belotti Milan: un matrimonio (sempre rimandato) che ora può consumarsi

Andrea Belotti Milan, quel matrimonio sempre rimandato che ora potrebbe finalmente realizzarsi: ultime e dettagli

Forse il nome più affascinante visti i diversi abboccamenti avuti nelle passate stagioni. Quello tra il Milan e Belotti sembrava un matrimonio destinato a consumarsi prima o poi ma – un po’ per il legame del Gallo al club granata e un po’ per le richieste fuori mercato di Cairo – questo non è mai avvenuto.

L’ennesima stagione deludente del Torino e il contratto in scadenza di Belotti nel 2022 sembra però rappresentare l’allineamento di fattori giusti perché il suo passaggio al Milan, club per cui il Gallo fa il tifo sin da bambino, possa finalmente concretizzarsi. Belotti a 27 anni è giunto alla sua pinea maturità calcistica e potrebbe rappresentare un’arma non di poco conto per il Milan delle prossima stagione.