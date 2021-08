Belotti Milan non è ancora finita: i rossoneri studiano il colpo a zero

Belotti ancora nel mirino del Milan. Se non per questa stagione magari i rossoneri potrebberlo prenderlo per la prossima a zero

I giorni del condor. Un’epressione cara ai tifosi del Milan ai tempi di Galliani dove spesso venivano concluse trattative soprattutto a paramentro zero. Una politica che potrebbe adottare anche il Milan per il ‘Gallo’ Belotti. Il giocatore del Torino va in scadenza l’anno prossimo e non ha ancora rinnovato il suo contratto con i granata. I rossoneri starebbero pensando di prenderlo se non per quasta stagione per la prossima ma solo a parametro zero.