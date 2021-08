Torino, futuro incerto per Belotti: Il Gallo spera nella chiamata dell’Inter

Torino, futuro ancora incerto per Andrea Belotti: l’attaccante granata spera nella chiamata dell’Inter di Inzaghi

Il futuro di Andrea Belotti si fa sempre più incerto. Il capitano del Torino, fresco campione d’Europa con la nazionale italiana, non ha ancora sciolto le riserve in merito ad una sua possibile permanenza in granata e starebbe prendendo tempo.

L’attaccante starebbe infatti aspettando la chiamata da parte dell’Inter che, se dovesse salutare Romelu Lukaku, potrebbe decidere di ripiegare sul bomber dell’Italia. A riportarlo è La Repubblica.