Belloni, il DG della Lucchese: «Siamo fiduciosi. Su Frigerio e Tonin...»

Il DG della Lucchese, Deoma, ha fatto il punto sulle trattative con il Milan per Belloni, Tonin e Frigerio: le sue parole

Intervistato dalla Nazione, Daniele Deoma, DG della Lucchese, ha dichiarato:

«Belloni? In settimana mi incontrerò con il procuratore del giocatore. La Lucchese proporrà un ritocco ed un contratto pluriennale. Personalmente sono abbastanza fiducioso. Poi con il direttore del Milan Danzé abbiamo fissato un appuntamento per i prossimi giorni. A noi interessano Bellodi, Frigerio e Tonin. Resta da capire con quale formula potremmo averli. L’ideale sarebbe quella del prestito pagato. Adorante? Il giovanotto ci piace, ma la punta centrale sarà un over di grande esperienza».