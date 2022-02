Bellanova Cagliari, i rossoblù pronti al riscatto: ed il Milan ci guadagna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari è pronti a riscattare Raoul Bellanova dal Bordeaux a fine stagione: le cifre ed il guadagno del Milan dall’operazione

Raoul Bellanova si è dimostrato – sopratutto nell’ultima gara contro l’Atalanta – una pedina fondamentale per il Cagliari.

Proprio per le sue caratteristiche e le sue qualità, i rossoblù sono pronti a riscattarlo dal Bordeaux a fine stagione. Come riporta TMW, il suo valore di mercato – rispetto a quest’estate – risulta essere di gran lunga superiore ai 500mila euro concordati con il club francese. Il Milan guadagnerà il 10% dall’operazione che porterà il classe ’00 a titolo definitivo in Sardegna, come da accordi pattuiti con i francesi.