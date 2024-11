Belgio Italia, missione compiuta: la Nazionale di Spalletti è ai quarti di finale di Nations League. Decisivo lo 0-1 di Tonali

Missione compiuta per l’Italia che grazie alla vittoria col Belgio per 0-1 decisa dal gol dell’ex Milan Tonali strappa il pass per i quarti di finale di Nations League.

Agli azzurri di Spalletti bastava solo un punto per qualificarsi e ora la Nazionale è a +3 sulla Francia seconda, prossima avversaria, che non è andata oltre lo 0-0 con Israele.