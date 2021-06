Belgio Italia è anche De Bruyne vs Jorginho: sfida per il Pallone d’oro

Kevin De Bruyne e Jorginho sono i metronomi di Belgio e Italia che si sfideranno venerdì nei quarti di finale di Euro 2020. Una sfida nella sfida, tra due calciatori che si sono già affrontati circa un mese nella finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea che ha visto trionfare proprio l’italo-brasiliano.

KDB è ancora in dubbio per la botta alla caviglia subita contro il Portogallo, ma se dovesse esserci quel con Jorginho sarà una sfida che va oltre l’Europeo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i due si affrontano anche per la vittoria del prossimo Pallone d’oro che quest’anno non ha un vero favorito e che dipenderà molto dall’esito di Euro 2020.