Belahyane Milan, si inserisce l’Inter: è derby di mercato! Questa la situazione

Calciomercato Inter, un osservato speciale nella sfida col Verona! Ausilio sarà in tribuna a visionarlo. Le ultime sulla situazione di mercato

Cosi calciomercato.com su Reda Belahyane, obiettivo del calciomercato Inter, ed in forza al Verona, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato:

BELAHYANE INTER- «La sosta per le nazionali può ufficialmente essere dichiarata alle spalle e Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo perché, Calhanoglu a parte, gli altri calciatori nerazzurri saranno a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Verona. Una trasferta, quella di sabato pomeriggio (si giocherà alle ore 15), che Ausilio e Baccin sfrutteranno per guardarsi da vicino un calciatore che in questi primi mesi ha saputo suscitare il loro interesse. E non solo il loro, visto che in A già parecchi club hanno iniziato a informarsi. Nel centrocampo gialloblù, infatti, sta spiccando quella che è stata un’altra grande intuizione da parte di Sean Sogliano, ovvero Reda Belahyane, calciatore marocchino classe 2004. »

DERBY SUL MERCATO COL MILAN- «Come abbiamo avuto già modo di raccontare proprio su Calciomercato.com, su Belahyane è molto forte anche l’interesse del Milan. Secondo le indiscrezioni raccolte, infatti, i rossoneri avrebbero già avviato qualche discorso con l’agente del calciatori, primi sondaggi, ma sicuramente significativi. L’Inter è alla finestra, probabilmente con altre priorità per il momento, ma Belahyane è uno di quei calciatori che conviene sempre tenere monitorato. Anche perché in casa Inter qualche riflessione sul futuro di Asllani è obbligatoria e se l’albanese dovesse partire, ecco liberarsi un posto lì in mezzo. E proprio Asllani sabato potrebbe giocare titolare al posto dell’acciaccato Calhanoglu, andando a innescare una sfida, quella con Belahyane, non banale per il futuro di entrambi.»