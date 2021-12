Becao a Sky: «Proseguiamo sulla strada intrapresa con il Milan»

Nel prepartita di Cagliari-Udinese, il centrale difensivo bianconero Rodrigo Becao ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole

Nel prepartita di Cagliari-Udinese, il centrale difensivo bianconero Rodrigo Becao ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo confermarci partita dopo partita, contro il Milan abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo proseguire su questa strada. Abbiamo cercato di cambiare qualcosa dal punto di vista dell’atteggiamento perché possiamo fare di meglio, veniamo da un periodo in cui non riusciamo a vincere e dobbiamo per forza cambiare qualcosa. Cagliari? Li abbiamo studiati come facciamo con tutte le squadre, hanno una grande squadra»