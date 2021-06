Baumgartner: «L’Austria ha fatto la storia, non abbiamo ancora finito»

Christoph Baumgartner, centrocampista dell’Austria, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la vittoria contro l’Ucraina

Christoph Baumgartner, centrocampista dell’Austria, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la vittoria contro l’Ucraina. Agli ottavi di finale sfida contro l’Italia.

ITALIA – «Gli ottavi di finale contro l’Italia? Saranno molto speciali, abbiamo fatto già la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita. Il gol? Ancora non me ne rendo conto».