Dopo il piccolo problema accusato ieri non ci sono preoccupazioni per Bastoni in vista del derby di Coppa Italia

Allarme rientrato per Alessandro Bastoni dopo il piccolo problema muscolare accusato ieri contro lo Spezia.

A riportarlo è Gazzetta.it, che spiega come per il centrale classe ’99 si sia trattato di semplici crampi e domani sarà in campo per preparare la semifinale di Coppa Italia contro il Milan.