Convocati Nazionale: Bastoni indisponibile, Mancini chiama Romagnoli

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, non sarà disponibile per lo stage di Coverciano della Nazionale, al suo posto Romagnoli

Secondo quanto riferisce la Rai, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, non sarà disponibile per lo stage di Coverciano della Nazionale italiana e per questo il ct Roberto Mancini ha convocato Alessio Romagnoli.

Il capitano del Milan ritroverà altri tre giocatori rossoneri, vale a dire Calabria, Florenzi e Tonali.