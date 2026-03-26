HANNO DETTO
Bartesaghi e la crescita in Under 21: «Siamo un gruppo forte e fiducioso, mi sento più sicuro rispetto a settembre»
Bartesaghi, il difensore del Milan suona la carica in vista della sfida dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini contro la Macedonia
La marcia della Nazionale Under 21 verso i prossimi Europei fa tappa a Empoli, dove gli azzurrini si preparano ad affrontare la Macedonia del Nord. Un appuntamento cruciale che vede protagonista il giovane talento del Milan, ovvero Davide Bartesaghi. Il difensore rossonero, esterno mancino classe 2005 dotato di grande fisicità, è intervenuto in conferenza stampa al fianco del Commissario Tecnico Silvio Baldini, allenatore toscano di grande esperienza, per analizzare il momento del gruppo.
Il terzino del Diavolo, che sta trovando spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, ha mostrato una maturità invidiabile. La sfida del “Castellani” rappresenta per lui l’occasione di confermare quanto di buono fatto vedere finora in stagione.
Queste le dichiarazioni di Davide Bartesaghi raccolte durante la vigilia del match:
«Ci siamo allenati bene in questi giorni. Mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre: siamo una squadra forte, con fiducia».