Bartesaghi: «Tifo Milan da quando ero piccolo. Io e Gabbia ascoltiamo perennemente questa canzone»

Bartesaghi, terzino classe 2005, è il protagonista del nuovo episodio di Quick Fire | On the Road sul canale YouTube del Milan

Davide Bartesaghi è il protagonista del nuovo episodio di Quick Fire | On the Road sul canale YouTube del Milan. Un’intervista in macchina, con il calciatore rossonero che guida e risponde alle domande dei tifosi. Queste le sue risposte ad alcune domande:

TIFOSO DEL MILAN? «Tanto, lo sono da quando ero veramente piccolo. Mio padre mi ha trasmesso la passione Milan. Oltre a Paolo Maldini direi che osservavo Marcelo e lì iniziavo un po’ a guardare il calcio. Guardavo lui come esempio».

ALLEGRI CON UNA PAROLA «Positivo, cerca sempre di trovare il lato giusto delle cose. Vuole sempre essere positivo».

OUTFIT NEL TEMPO LIBERO «Non sono elegantissimo, il mio stile è un po’ tamarro. Un po’ di orecchini… a volte anche Mister Landucci mi dice: “oh devi togliere sti orecchini che non vanno bene».

CANTI IN MACCHINA O GUIDI IN SILENZIO «Questa canzone prima non la ascoltavo tanto, ma da quando ha iniziato a uscire sui social, io e Matteo Gabbia la ascoltiamo perennemente. Magari anche mentre scrolliamo Tiktok ci capita il momento. Me la son presa bene e vi canterò questa. (L’amore non mi basta, Emma, ndr)».

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