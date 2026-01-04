Bartesaghi Milan, il piano di Tare per blindare il giovane terzino rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso del Milan sta portando alla luce talenti cristallini che stanno riscrivendo le gerarchie del calcio italiano. La sorpresa più luminosa della stagione in casa rossonera è senza dubbio Davide Bartesaghi, giovane difensore polivalente cresciuto nel vivaio del Diavolo, che sotto la sapiente guida di Massimiliano Allegri si è trasformato in un pilastro inamovibile della formazione titolare.

L’intuizione di Massimiliano Allegri e la scalata a sinistra

Il merito di questa esplosione va attribuito in gran parte ad Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina dei meneghini per restaurare solidità e valorizzare le risorse interne. Durante l’ultima sessione estiva, il tecnico ha bloccato fermamente la partenza in prestito del ragazzo, nonostante il forte pressing di club come Pisa, Parma e Cremonese. Una scommessa vinta: Bartesaghi, dopo un apprendistato alle spalle di Pervis Estupiñán, l’esperto terzino ecuadoriano arrivato per garantire spinta internazionale, ha conquistato il posto da titolare sulla corsia mancina dei rossoneri.

Sirene dalla Nazionale e dalla Premier League

Le prestazioni di alto livello del classe 2005 hanno varcato i confini di Milanello. Venerdì sera, sugli spalti dell’Unipol Domus di Cagliari, era presente uno scout della Nazionale Italiana per monitorarlo da vicino su indicazione di Gennaro Gattuso, l’ex leggendario mediano rossonero oggi Commissario Tecnico degli Azzurri, noto per il suo carattere grintoso e la predilezione per i giovani pronti al sacrificio. Non è escluso che il nome di Bartesaghi compaia nella lista dei convocati per i prossimi, decisivi, spareggi Mondiali.

Tuttavia, il talento del ragazzo ha attirato anche le attenzioni dei top club europei. L’Arsenal, club londinese sempre attento ai giovani profili tecnici, ha già inviato osservatori a San Siro in diverse occasioni. Per sventare ogni pericolo di scippo, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è già passato all’azione.

Il piano di Igli Tare: rinnovo e ingaggio triplicato

Igli Tare, il dirigente albanese esperto in scouting e gestione dei contratti che ha assunto la guida dell’area sportiva del Diavolo, sta già conducendo le trattative con l’entourage del calciatore. La strategia di Tare è chiara: blindare il gioiello rossonero triplicando l’attuale ingaggio, portandolo da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è blindare il contratto oltre la scadenza del 2030, confermando che il futuro della corsia sinistra è saldamente nelle mani del talento fatto in casa.