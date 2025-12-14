Bartesaghi in conferenza: «Che brividi dopo il gol! Sento sempre la fiducia del mister. Sul paragone con Theo Hernandez…»

Bartesaghi, difensore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla conclusione di Milan-Sassuolo

Davide Bartesaghi, alla conclusione di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla doppietta: «Sono molto felice. Mi sono rivolto prima verso Corradi, che mi dà sempre fiducia. Poi ringrazio i miei compagni, poi mi sono girato verso la mia famiglia ed ho ringraziato tutti».

Sulle difficoltà: «Noi cerchiamo sempre di entrare in campo con lo stesso atteggiamento».

Sulla fiducia: «Ho sempre la fiducia da parte di mister, compagni, devo stare tranquillo e sereno, con la testa libera, e i miglioramenti arriveranno».

Sul paragone con Theo Hernandez: «No, sinceramente no. Mi sono goduto il momento».

Sullo stadio che canta il suo nome: «Mi sono venuti i brividi dopo che sono andato ad esultare sotto di loro. Credo che anche i miei genitori e la mia famiglia sono molto contenti».