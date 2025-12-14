Bartesaghi come Maldini? Il dato che accomuna il giovane terzino a… Paolo Maldini

Bartesaghi firma la sua prima doppietta con il Milan e spunta un dato che lo accomuna a una leggenda rossonera come Paolo Maldini

Davide Bartesaghi ha siglato il suo primo gol con la maglia della prima squadra del Milan, un bel sigillo che corona un periodo d’oro per il classe 2005. Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile e da sempre tifoso rossonero, si è guadagnato un posto da titolare in questa prima metà di stagione grazie a prestazioni convincenti.

Il gol non è solo un traguardo personale, ma assume un significato storico, come sottolineato dal dato statistico riportato da OptaPaolo.

Bartesaghi, Un Record che Fa Rima con Leggenda

Secondo la statistica, Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, diventando così il difensore italiano più giovane del Milan a segnare in Serie A dai tempi di un’autentica leggenda del club. L’ultimo a riuscirci era stato Paolo Maldini, il 28 febbraio 1988 (all’età di 19 anni e 247 giorni).

Questo precedente, che accosta il suo nome a quello di Maldini, porta con sé un’eredità pesantissima. Tuttavia, il giovane difensore non deve sentire la pressione, ma piuttosto trarre da questa menzione un enorme motivo di orgoglio e motivazione per il suo futuro in rossonero.