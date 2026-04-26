HANNO DETTO
Bartesaghi a Dazn: «È il momento più importante della stagione. Oggi c’è un plus: la Champions»
Bartesaghi ha parlato prima della sfida tra Milan e Juventus, sottolineando il peso della corsa Champions e l’importanza del match
Nel pre partita di Milan-Juventus, uno degli incroci più attesi della stagione, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di San Siro. Il giovane difensore rossonero ha evidenziato il buon momento della squadra dopo l’ultima vittoria, ma anche la necessità di mantenere alta la concentrazione in una gara decisiva per la corsa Champions League.
LA SETTIMANA DEL MILAN – «È stata una settimana importante, veniamo da una bella vittoria ma bisogna fare sempre meglio».
Bartesaghi ha poi sottolineato come la posta in palio renda questa partita una delle più significative dell’intera stagione rossonera, con il piazzamento europeo ancora tutto da conquistare.
LA CORSA CHAMPIONS – «Stasera c’è anche un plus che è la Champions, è il momento più importante della stagione. Non bisogna mollare, c’è da restare sul pezzo».
Infine, il difensore del Milan ha parlato delle emozioni legate a una sfida storica come quella contro la Juventus, ancora più sentita in uno stadio simbolico come San Siro.
L’EMOZIONE DEL BIG MATCH – «Giocare una partita come Milan-Juventus fa sempre un certo effetto, soprattutto in questo stadio».
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