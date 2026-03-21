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Bartesaghi a Dazn: «Con Fullkrug posso mettere più cross. Il sorpasso del Napoli? Rispondo così…»

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Published

2 ore ago

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Bartesaghi

Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Torino

Davide Bartesaghi, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Torino, sfida valevole per la 30esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Abbiamo lavorato alla stessa maniera perché l’obiettivo non cambia. Oggi abbiamo un’altra partita di fronte e cerchiamo di fare il meglio possibile. Con Fullkrug magari avrò possibilità di mettere più cross, ma vediamo come andrà il match. Il Napoli? Noi pensiamo alle nostre partite, non guardiamo la classifica».

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