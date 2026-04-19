Bartesaghi a Dazn nell’intervallo: «Serve più pazienza nella gestione, dobbiamo muovere meglio la palla»

Bartesaghi a Dazn nell’intervallo di Verona Milan ha parlato di quelle che sono le necessità dei rossoneri per conservare il gol di vantaggio nella ripresa

All’intervallo di Verona-Milan, sfida del 33° turno di Serie A con i rossoneri avanti 0-1 grazie alla rete di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i primi 45 minuti. Il giovane difensore ha evidenziato la necessità di migliorare nella gestione del possesso, soprattutto in una gara resa più complicata anche dalle condizioni climatiche.

LA GESTIONE DELLA PALLA – «Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla, dobbiamo avere pazienza. Inizia a fare caldo, dobbiamo cercare di muovere di più la palla da una parte all’altra per cercare di fargli male».

Le parole di Bartesaghi fotografano una prima frazione in cui il Milan è riuscito a sbloccare il risultato, ma ha anche concesso qualcosa nel finale. In particolare, una disattenzione difensiva ha permesso a Belghali di rendersi pericoloso, costringendo Mike Maignan a un intervento decisivo per evitare il pareggio dei padroni di casa.

Nella ripresa, i rossoneri saranno chiamati a gestire il vantaggio con maggiore attenzione e lucidità, cercando di controllare il ritmo della partita e limitare i rischi contro un Hellas Verona ancora pienamente in partita.

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